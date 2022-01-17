شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الفلال حكما للطلائع وسيراميكا.. ومحجوب لإنبى والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اختيار الحكم هشام الفلال لادارة مباراة طلائع الجيش وسيراميكا فى كأس الرابطة غدا الثلاثاء، بينما سيدير مباراة انبى وغزل المحلة الحكم ابراهيم محجوب.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الزمالك وفاركو غدًا الثلاثاء فى كأس الرابطة، ويعاونه كل من أحمد نوفل ومصطفى عطية مساعدين، ومحمود دسوقى حكم رابع، ووائل فرحان حكم فيديو ومحمد عبد العزيز حكم مساعد فيديو.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة مباراة فاركو المقرر لها غدا الثلاثاء بكأس الرابطة.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - عبدالله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - حمدي علاء - محمد حسام بيسو - يوسف إبراهيم"أوباما" - إسلام جابر- محمد أوناجم- سيف جعفر - ماجد هاني - سيد محمد عبدالله - رزاق سيسيه

خط الهجوم: يوسف أسامة - حسام أشرف

وشهدت القائمة استبعاد مصطفى فتحي بعدم الإعلان عن انتقاله لصفوف التعاون السعودي لمدة 3 سنوات مقابل مليون دولار، فيما يستمر غياب شيكابالا وطارق حامد وعمر السعيد لعدم الجاهزية.