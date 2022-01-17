شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يبدأ معسكراته المفتوحة 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية معسكراته المفتوحة يوم 25 يناير الجاري، ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة في العام الجديد.

وعقدت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مجموعة من الجلسات مع الإدارة الفنية للاتحاد ولمنتخب الكرة النسائية، للوقوف على خطط المنتخب الأول والمراحل السنية الأخرى في المرحلة المقبلة وبرامج الاستعداد الخاصة بكل مرحلة.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد، عقب الفوز بالانتخابات، وقرر المجلس الآتي:

- تجديد الثقة في وليد العطار مديرا تنفيذيا للاتحاد

- تكليف خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد بمراجعة كافة العقود المبرمة بين الاتحاد والهيئات الأخرى و عرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الاتحاد.

- تكليف حازم إمام ومحمد بركات عضوي مجلس الإدارة بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للفترة المقبلة مع الإدارة الفنية بالاتحاد.

- تكليف عامر حسين عضو المجلس بمراجعة المسابقات التي ينظمها الاتحاد بمختلف مراحلها.

- اعتماد خمسة تبديلات لكل فريق في كل مباراة بجميع المسابقات أسوة بالقسم الأول.

- تكليف جمال علام رئيس الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول المتوجهة إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية يرافقه اللواء / محمد حلمى مشهور عضو المجلس.

- إلغاء المادة الخاصة بقيد الناشئين خارج المحافظات محال ميلادهم من اللائحة المنظمة لهذا العمل.