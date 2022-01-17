ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توج البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في العالم عن الفترة من أكتوبر 2020 حتى أغسطس 2021، متفوقًا على المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان.

وأقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حفلًا في مدينة زيورخ السويسرية للإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في العالم، بين اللاعبين واللاعبات، المدربين والمدربات، إلى جانب تشكيلات الأفضل عبر العام.

وشهد الحفل الإعلان عن تتويج السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي بجائزة أفضل حارس في العالم، إلى جانب تفوق ليفاندوفيسكي على صلاح وميسي في جائزة أفضل لاعب.

وجاءت نتائج الفائزين في حفل الأفضل عالميًا كالتالي:

الحارس الأفضل

فاز السنغالي إدواردو ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021.

أفضل هدف

فاز إريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبير بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم 2021، بالهدف الذي سجله في شباك أرسنال.

أفضل مدرب

فاز الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيسي الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2021.

تشكيل الأفضل في العالم

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، روبن دياز، أليساندرو بونوتشي.

خط الوسط: جورجينو، نوجولو كانتي، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، إيرلينج هالاند، روبيرت ليفاندوفيسكي، ليونيل ميسي.

جائزة خاصة

منح فيفا، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي جائزة خاصة بعدما نجح في الوصول للرقم القياسي كأفضل هداف للمنتخبات عبر التاريخ.

أفضل لاعب في العالم.

توج البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في العالم متفوقًا على محمد صلاح جناح مصر وليفربول الإنجليزي وليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان والأرجنتين.