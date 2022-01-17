كأس الرابطة.. الجونة يتجاوز المقاولون.. وتعادل البنك الأهلي مع سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز الجونة على المقاولون العرب بهدف نظيف، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس الرابطة المصرية.

وسجل إسلام عبد النعيم هدف المباراة الوحيد للجونة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع الجونة رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة البنك الأهلي وسموحة.

وحصد البنك الأهلي أول نقطة له في مشواره بالبطولة ليحتل بها المركز الخامس، فيما يحتل سموحة المركز السادس والأخير بنفس الرصيد.