الكاميرون تنهي دور المجموعات في الصدارة بوركينا فاسو إلى ثمن النهائي



أنهى المنتخب الكاميروني المستضيف دور المجموعات في الصدارة بتعادله (1-1) مع الرأس الأخضر الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا.



في العاصمة الكاميرونية ياوندي، افتتح فينسان أبو بكر باب التسجيل للكاميرون في الدقيقة 39 رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف منذ انطلاق البطولة قبل أن يعادل غاري رودريغس النتيجة للرأس الأخضر في الدقيقة 53 من عمر المباراة.



وبات رصيد المنتخب الكاميروني الذي كان ضمن تواجده في دور الستة عشر منذ الجولة الثانية بفوزه على نظيره الإثيوبي (4-1) 7 نقاط في صدارة المجموعة أمام منتخب بوركينا فاسو الثاني (4 نقاط) الذي تعادل مع إثيوبيا (1-1) وضمن مركزه الثاني وتأهله المباشر في حين حل منتخب الرأس الأخضر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضاً وأخيراً إثيوبيا في المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة.



وبات يتعين على منتخب الرأس الأخضر انتظار بقية نتائج المجموعات لمعرفة مصيره، كواحد من أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.



وفي مباراة أخرى بلغت بوركينا فاسو ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا رغم تعادلها مع إثيوبيا (1-1).



ورفعت بوركينا فاسو رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف الكاميرون المستضيفة والتي تصدرت المجموعة برصيد 7 نقاط إثر تعادلها أيضا مع الرأس الأخضر (1-1) التي حلت ثالثة في حين تذيل منتخب إثيوبيا المجموعة بنقطة واحدة.



تقدم سيريل بايالا بهدف لبوركينا فاسو في الدقيقة 24 قبل أن يدرك غيتانيه كيبيدي التعادل لإثيوبيا من ضربة جزاء في الدقيقة 50.



(بي إن سبورت)