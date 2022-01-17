أخضر اليد يدشن الآسيوية بمواجهة الهند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتتح اليوم البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد في الدمام، والمؤهلة إلى مونديال 2023، المقرر في بولندا والسويد. ويستضيف المنتخب السعودي مباريات البطولة بدءا من اليوم حتى 31 يناير الحالي، بمشاركة 16 منتخبا. ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات إيران وأستراليا والهند، حيث يفتتح مبارياته غدا بملاقاة المنتخب الهندي في السابعة مساء، فيما يلتقي أستراليا غدا في السادسة مساء، ثم يلتقي منتخب إيران بعد غد في السادسة مساء أيضا.

محطات من البطولة



انطلقت منافسات البطولة للمرة الأولى عام 1977 بالكويت



يبحث المنتخب السعودي عن لقب أول في البطولة



أفضل مركز للمنتخب السعودي في البطولة الثالث وحققه أعوام 2002، 2008، 2012



المنتخب الكوري الجنوبي الأكثر فوزا باللقب (9 مرات)



الكويت وقطر حققا اللقب 4 مرات



المنتخب الياباني حقق اللقب مرتين



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