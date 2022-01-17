«عذبة» يخطف فضية المهرجان السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مربط عذبة العائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد، الميدالية الفضية في المهرجان السعودي للجواد العربي 2022 (عبية في الدرعية) الذي أقيم خلال الفترة من 10 - 17 يناير الحالي بالشراكة مع «هيئة تطوير بوابة الدرعية»، بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الذي اختتم أمس في منتجع الفروسية العالمي بالرياض. وحققت المهرة «إرادرة عذبة» إنتاج مربط عذبة والعائدة له، فضية بطولة المهرات عمر سنة من أول مشاركة لها، إذ شهد المهرجان مشاركة أكثر من 320 جوادا، تنافست في مختلف الفئات.



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