شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتفقد ملعب استاد أحمدو أهيدجو قبل مواجهة السودان بأمم أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد لاعبو المنتخب الوطني، ملعب استاد أحمدو أهيدجو الذي يستضيف مباراة مصر والسودان بعد غد الأربعاء، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.

ويواصل أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر ونادى الزمالك، الغياب عن صفوف الفراعنة فى المباراة القادمة أمام السودان الأربعاء المقبل، فى ثالث مواجهات دور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون .

يأتى غياب فتوح فى ظل استمرار تأهيله فى المنتخب بعد إصابته بشد فى السمانة، بجانب رفض الجهاز الفنى استعجال الدفع به حتى يصبح جاهز تماما لخوض مباراة دور الـ16 بالبطولة حال تأهل المنتخب لهذا الدور.

وأدى المنتخب الوطني مرانه اليوم على ملعب التدريب الملحق باستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندى استعدادا للقاء السودان الأربعاء المقبل فى ختام مباريات المجموعة الرابعة، وهو المران الأول فى ياوندى بعد وصول البعثة أمس والاكتفاء بتدريبات استشفائية.

وشارك في المران جميع اللاعبين، عدا محمود حمدي "الونش" الذي ينفذ برنامج جلسات علاج طبيعي ،بينما واصل أحمد فتوح برنامجه التأهيلي في أرض الملعب.