شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يخوض مرانه الأول فى ياوندى استعدادا للسودان وغياب الونش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الوطني مرانه اليوم على ملعب التدريب الملحق باستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندى استعدادا للقاء السودان الأربعاء المقبل فى ختام مباريات المجموعة الرابعة، وهو المران الأول فى ياوندى بعد وصول البعثة أمس والاكتفاء بتدريبات استشفائية.
شارك فى المران جميع اللاعبين، عدا محمود حمدي "الونش" الذى ينفذ برنامج جلسات علاج طبيعي، بينما واصل أحمد فتوح برنامجه التأهيلي فى أرض الملعب.
من ناحية أخرى، أظهرت المسحة الطبية التي أجرتها بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم، استعدادا للقاء السودان الأربعاء المقبل، عن سلبية نتائجها لجميع أعضاء البعثة قبل مواجهة منتخب السودان في التاسعة مساء الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.
وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريبات خفيفة صباح اليوم على أحد ملاعب التنس بفندق الإقامة بالعاصمة ياوندي الكاميرونية، فى إطار الاستعداد لمواجهة السودان.
كما أدى عدد من اللاعبين تدريبات بدنية بالملاعب الخاصة بفندق الإقامة، وتحديدا ممن لعبوا مباراة غينيا بيساو الأخيرة التى شهدت فوز الفراعنة بهدف محمد صلاح.
ودخل حمدي فتحي لاعب وسط المنتخب دائرة المرشحين للعب في مركز المساك مع محمد عبد المنعم و محمود علاء وأيمن اشرف وهو ما سيتم حسمه في تدريبات اليوم وغدا.
وأكدت الآشعة التي أجراها محمود حمدي "الونش" اصابته بشد في العضلة الأمامية وصعوبة لحاقه بمباراة السودان المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء.