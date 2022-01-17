شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفى بالمريخ السودانى فى الدفاع الجوى ويهديه درع النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى نادي بيراميدز ببعثة نادى المريخ السوداني، على هامش المباراة الودية التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوى، وحرص إيهاب جلال المدير الفنى لنادي بيراميدز على الترحيب ببعثة نادى المريخ مؤكدا عمق العلاقات بين الناديين، وأن المباراة الودية فرصة جيدة لتوطيد العلاقات أكثر بين الناديين.

وأهدى المدير الفني درع نادى بيراميدز للسيد عادل أبو جريشة نائب رئيس نادي المريخ السوداني والوفد المرافق له مرحبا بوجودهم على أرض مصر وفي ضيافة نادي بيراميدز.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على المريخ السودانى بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين بملعب الدفاع الجوي. سجل هدفي بيراميدز محمود وادي في الشوط الأول وناصر منسي من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم كلا من :

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أسامة جلال - عبد الرحمن صميدة - أحمد فتحي - عبد الله مجدي

خط الوسط: عماد ميهوب - أحمد فوزي - هشام محمد - عاطف قطة

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

وشارك في الشوط الثاني ناصر منسي وأحمد دعدور وعدد من النجوم الشباب بالفريق.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره النادي المصري يوم الخميس المقبل على استاد برج العرب في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.