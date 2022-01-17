شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهزم المقاولون العرب بهدف نظيف فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز نادى الجونة على المقاولون العرب بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية.

وسجل إسلام عبد النعيم هدف الجونة الأول فى الدقيقة 45، وبهذه النتيجة رفع الجونة رصيده للنقطة 4 فى المركز الثاني خلف نادى الاسماعيلي المتصدر.

وكان التعادل السلبي حسم الجولة الماضية أمام النادي الأهلي في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي.

ودخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من قاسم ابراهيم، عمرو طارق، محمود صابر، اسلام حسن، نور السيد، اسلام عبد النعيم، آلان كيامبادي، محمد نجيب، عمرو سعداوي، حسام غانم، سيف رمضان.

ودخل المقاولون العرب مباراة الجونة بتشكيل مكون من حسن شاهين، أحمد الشيمي، حسن الشامي، محمد سمير، أحمد الكوهي، أحمد مجدي، عماد فتحي، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، أحمد داوودا، عمر بسام.

وعلى دكة البدلاء كل من: أحمد عبد العزيز زيزو، أحمد عربي، أحمد عادل، عبد الرحمن جبنة، فضل أباظة، لويس إدوارد، أحمد كابوريا، أمادو نياص، أحمد عجيلة.