شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مواجهة سموحة والبنك الأهلي فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي مباراة البنك الأهلي وسموحة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى كأس رابطة الأندية المصرية. بهذه النتيجة حصد البنك الأهلي النقطة الأولى بعد الهزيمة فى اللقاء السابق أمام المقاولون العرب بهدف نظيف في الجولة الأولى، وهو نفس الحال بالنسبة لفريق سموحة بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي بهدف نظيف.

وتسبب عطل في جهاز التواصل لطاقم تحكيم المباراة في توقف اللقاء الي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس رابطة الأندية المصرية. الواقعة جاءت مع انطلاق الشوط الثاني، بعدما اكتشف طاقم الحكام تعطل جهاز التواصل بين أفراده، ليتدخل الفنيون لحل المشكلة التي دامت لأكثر من عشر دقائق. وأقيمت المباراة بإدارة تحكيمية بقيادة وليد عبد الرازق حكم الساحة، ويعاونه الثنائي أسامة عبد اللطيف وأحمد زيدان، مع مبروك نبيل الحكم الرابع، وثنائي تقنية الفيديو المساعد مصطفى الشهدي وأحمد صالح.

وجاء تشكيل البنك ألأهلي علي النحو التالي: "أحمد السعدني في حراسة المرمى، محمد دبش وأحمد ياسين وعاصم صلاح وأسامة ابراهيم في خط الدفاع ، محمد فتحي وأحمد سعيد ومحمد حامد ومحمد بسيوني ومحمود قاعود في خط الوسط ، وفادي فريد رأس حربة.