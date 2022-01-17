شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة مصرية إسبانية فى قمة السلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى الثامنة مساء اليوم فريق سلة الزمالك مع الأهلى فى إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دورى السوبر، لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن. وتشهد المباراة مواجهة مصرية إسبانية بين الثنائى ياسر عبد الوهاب مدرب فريق الزمالك، والإسبانى أوجستى بوش مدرب فريق الأهلى.

ويتولى ياسر عبد الوهاب قيادة الفريق في مباراة القمة في ظل رحيل اليوناني فانجيليس انجيلو ، و الاتفاق مع الأمريكي ويليام فويت بدلا منه والمقرر وصوله مساء اليوم.

ويستعد الزمالك للمشاركة فى بطولة كأس العالم لنادية السلة المقرر إقامتها فبراير المقبل بمصر، والتى ستقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر .

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة ، بعد الفوز في 8 مباريات والخسارة فى اثنتين، وفى المقابل يحتل الزمالك المركز السادس برصيد 13 نقطة.

وكانت مباراة الأهلى والزمالك فى ذهاب الدور التمهيدى من دورى سوبر السلة انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 71/64 .

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق المقرر مشاركتها فى بطولة كأس العالم لأندية السلة التى تقام فبرايرالمقبل بمصر، و التى جاءت كالتالى .. ادهم عصام - أحمد حاتم - عمر عبادة - عمر هشام - إسلام سالم - إدجار سوسا - أحمد عزب - معاذ أيمن - أنس أسامة - مصطفي مكاوي - حازم المشد - أحمد ياسر- أحمد أسامة - توني روتين - ديواريك سبنسر - إيك ديوجو.