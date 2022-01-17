شكرا لقرائتكم خبر عن مغربي: قدمنا مباراة قوية أمام الإسماعيلي.. وموسيماني منحنا الثقة والتحرر من الضغوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مغربى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الإسماعيلي فى بطولة كأس الرابطة، التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأضاف مغربى أن الجهاز الفني منح اللاعبين الشباب ثقة كبيرة، خاصة بيتسو موسيماني المدير الفني، الذى طالب الجميع بالتحرر من الضغوط واللعب بثقة كبيرة.

وأشار مغربي إلى أن الأهلي قدم مباراة قوية وكان يلعب على الفوز أمام الإسماعيلي، مؤكدًا أن التعادل مثل الخسارة بالنسبة للاعبين، وأن الأداء كان مميزا، وأن اللاعبين أظهروا رغبتهم الحقيقية في تحقيق نتيجة جيدة أمام الإسماعيلي المكتمل الصفوف، لينالوا ثقة الجهاز الفني وإسعاد الجماهير .

وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة، بعد أن كان الأهلي قد تعادل مع الجونة في الجولة الأولى من البطولة.