مغربي: قدمنا مباراة قوية أمام الإسماعيلي.. وموسيماني منحنا الثقة والتحرر من الضغوط

شكرا لقرائتكم خبر عن مغربي: قدمنا مباراة قوية أمام الإسماعيلي.. وموسيماني منحنا الثقة والتحرر من الضغوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مغربى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الإسماعيلي فى بطولة كأس الرابطة، التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وأضاف مغربى أن الجهاز الفني منح اللاعبين الشباب ثقة كبيرة، خاصة بيتسو موسيماني المدير الفني، الذى طالب الجميع بالتحرر من الضغوط واللعب بثقة كبيرة.
وأشار مغربي إلى أن الأهلي قدم مباراة قوية وكان يلعب على الفوز أمام الإسماعيلي، مؤكدًا أن التعادل مثل الخسارة بالنسبة للاعبين، وأن الأداء كان مميزا، وأن اللاعبين أظهروا رغبتهم الحقيقية في تحقيق نتيجة جيدة أمام الإسماعيلي المكتمل الصفوف، لينالوا ثقة الجهاز الفني وإسعاد الجماهير .
وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة، بعد أن كان الأهلي قد تعادل مع الجونة في الجولة الأولى من البطولة.