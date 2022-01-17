شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة بسبب الأخطاء التحكيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى بياناً رسمياً جاء فيه، "يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومي، تعاونه الصادق مع عناصر المنظومة الكروية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار.. لكنه يرفض وبشكل قاطع ما ارتكبه حكم الساحة محمد الصباحي والطاقم المساعد له من أخطاء فجة فى مباراة الفريق أمام الأهلي، وأهمها احتساب ركلة جزاء مشكوك فى صحتها بشهادة خبراء التحكيم وأثرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت الإسماعيلي من فوز مستحق.

ويشدد المجلس على أنه لا يقبل على الإطلاق بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق النادي، واذ يقدم مجلس إدارة النادي الاسماعيلي هذا الاحتجاج الرسمي يطالب فيه اتحاد الكرة ورابطة الأندية باعتبارهما القائمين على إدارة نشاط الكرة فى مصر بالآتي..

- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن لحماية حقوق النادي الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة وتحقيق العدالة المطلوبة للمنظومة الكروية واضعين فى الاعتبار احترامنا الكامل للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره.

-إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم، واتخاذ الإجراءات الرادعة التى تضمن منع تكرار مثل تلك الأخطاء الفجة.

-إعادة النظر فى مشاركة مثل هؤلاء الحكام فى إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

-وفى حال عدم اتخاذ كل ما سبق يؤكد المجلس على احتفاظه بحقه فى التصعيد والمتمثل فى عدم الاستمرار فى تلك البطولة التحضيرية، حفاظًا على حقوق النادى الذى يتمتع بظهير جماهيرى كبير.