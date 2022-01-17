شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الجونة يتقدم على المقاولون العرب بهدف إسلام عبد النعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الجونة على المقاولون العرب فى الشوط الأول بهدف نظيف أحرزه إسلام عبد النعيم بالدقيقة 44، فى المباراة المقامة حاليا بالجولة الثانية بالمجموعة الثانية في كأس رابطة الأندية المصرية.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:-

حسن شاهين، أحمد الشيمي، حسن الشامي، محمد سمير، أحمد الكوهي، أحمد مجدي، عماد فتحي، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، أحمد داوودا، عمر بسام.

وعلى دكة البدلاء كل من: أحمد عبد العزيز زيزو، أحمد عربي، أحمد عادل، عبد الرحمن جبنة، فضل أباظة، لويس إدوارد، أحمد كابوريا، أمادو نياص، أحمد عجيلة.

ومن جانبه أعلن رضا شحاتة مدرب الجونة عن تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي: قاسم ابراهيم، عمرو طارق، محمود صابر، اسلام حسن، نور السيد، اسلام عبد النعيم، آلان كيامبادي، محمد نجيب، عمرو سعداوي، حسام غانم، سيف رمضان.

ويدخل فريق الجونة المباراة بعد تعادله في اللقاء الماضي سلبياً أمام الأهلي، فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية، وطالب رضا شحاتة مدرب فريق الجونة لاعبيه بضرورة الفوز على المقاولون من أجل الحفاظ على حظوظهم في التأهل للقاء القادم.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب مباراة الجونة، تحت القيادة الفنية لمحمد عودة، والذي اجتاز اختباره الأول من مقعد الرجل الفني بنجاح، بعدما فاز على البنك الأهلي بهدف نظيف، وذلك على الرغم من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بغياب 11 لاعباً من الأساسيين والذين يستمر غيابهم عن مباراة اليوم أيضاً.