قمصان: حققنا مكاسب عديدة رغم التعادل مع الإسماعيلي

القاهرة - سامية سيد - أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق مكاسب عديدة رغم التعادل مع الإسماعيلي فى ثاني جولات بطولة كأس الرابطة، وأن المباراة كانت فرصة لتجربة الوجوه الشابة ومنحها خبرات أكبر.

وأضاف قمصان عقب المباراة، «الأهلي فريق كبير وصاحب شخصية مميزة، وهذا ما نعمل على نقله إلى اللاعبين الشباب لأنهم مستقبل النادي، وقد أظهروا روحًا قتالية في المباراة وكانوا عند حسن الظن بهم».

وتابع مدرب الأهلي، «واجهنا اليوم فريقًا قويًّا ويملك عناصر مميزة وخبرات، وكان من الإيجابي للغاية أن يسعى الأهلي للتسجيل حتى الثانية الأخيرة من عمر اللقاء».

وأشار قمصان إلى أن الأهلي يخوض مباريات قوية في فترة قصيرة، وهو ما يمثل عبئًا بدنيًّا كبيرًا، وأن الجهاز الفني حرص على تجهيز الجميع بالشكل المناسب لتحقيق أقصى استفادة.