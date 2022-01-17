مصدر بالأهلي يكشف لـ"الخليج 365" تطورات إصابة أكرم توفيق ورحلة العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم علي:

أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها أكرم توفيق الظهير الأيمن بالأهلي ومنتخب مصر بعد عودته للقاهرة إصابته بالرباط الصليبي الأمامي

وحرص الجهاز الطبي للأهلي على إجراء فحوصات طبية لأكرم توفيق فور عودته للقاهرة والتي أثبتت الإصابة بالرباط الصليبي الأمامي فقط.

وقال مصدر بالأهلي أن هناك إتصالات مكثفة على مدار واسع تجري في الساعات الحالية لاختيار مركز طبي متخصص على أعلى مستوي لإجراء الجراحة في المانيا أو إسبانيا.

وأضاف المصدر:"رغم الاجراءات الإحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في أوروبا لكن الأهلي ومسئولية يبذلون قصاري جهدهم لإنهاء كافة الأمور ليجري اللاعب جراحة الرباط الصليبي في أسرع وقت".

وتابع :"أرسلنا نتائج تلك الفحوصات لمراكز طبية في اسبانيا والمانيا بالفعل تمهيدا لبدء العلاج".

وأوضح:" خلال ساعات سوف يتم تحديد مكان إجراء الجراحة وجاري إنهاء الحصول علي تأشيرة السفر لأكرم توفيق ".

وأتم :"محمود الخطيب رئيس النادي يتابع بنفسه كافة الامور الخاصة بأكرم توفيق وسفره وتوفير كافة الإمكانيات لعلاج اللاعب وتأهيله ليعود أفضل مما كان".