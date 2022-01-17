"لأكثر من 10 دقائق".. سماعات الحكام تُعطل مباراة سموحة والبنك الأهلي بكأس الرابطة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تسبب عطل في جهاز التواصل لطاقم تحكيم مباراة فريقي سموحة مع البنك الأهلي، في توقف اللقاء المقام ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس رابطة الأندية المصرية.

الواقعة جاءت مع انطلاق الشوط الثاني، بعدما اكتشف طاقم الحكام تعطل جهاز التواصل بين أفراده، ليتدخل الفنيون لحل المشكلة التي دامت لأكثر من عشر دقائق.

وتقام المباراة بإدارة تحكيمية بقيادة وليد عبد الرازق حكم الساحة، ويعاونه الثنائي أسامة عبد اللطيف وأحمد زيدان، مع مبروك نبيل الحكم الرابع، وثنائي تقنية الفيديو المساعد مصطفى الشهدي وأحمد صالح.

مواجهة سموحة والبنك الأهلي تقام ضمن مباريات المجموعة الثانية من كأس الرابطة، والتي يتواجد بها الأهلي، الإسماعيلي، المقاولون العرب والجونة.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يتربع على صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بالتساوي مع الجونة، ثم المقاولون بثلاث نقاط، الأهلي بنقطتين، وأخيرًا سموحة والبنك الأهلي بدون رصيد.