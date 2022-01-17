سيد عبد الحفيظ: الأهلي يسعى لعلاج أكرم توفيق بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أثنى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على ناشئي الفريق الذين حصلوا على فرصة اللعب ضد الإسماعيلي في بطولة كأس الرابطة.

الأهلي قلب تأخره بهدف أمام الإسماعيلي في ثاني جولات كأس الرابطة إلى تعادل (1-1) بفضل هدف سجله أحمد غريب في الدقيقة 90+3، وهو أحد ناشئي "القلعة الحمراء" الذين تم الدفع بهم في المباراة.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" التليفزيونية: "أنا سعيد بالروح التي لعب بها اللاعبون الشباب في الفريق وإصرارهم على تقديم أفضل ما لديهم، لقد اتخذوا خطوة مهمة في مسيرتهم وإن شاء الله يقدموا أفضل ما لديهم".

ووجه عبد الحفيظ رسالة لجماهير ناديه بقوله: "لا تقلقوا على الأهلي ما دامت هذه هي الروح التي يملكها الجميع".

وأضاف: "بطولة كأس الرابطة لها عدة فوائد من بينها حصول الناشئين على فرصة اللعب وهو ما تم بالفعل، لكن هناك بطولات أكثر أهمية ونسير خطوة بخطوة لتحديد الأنسب لكل مرحلة".

وعن إصابة أكرم توفيق نجم الفريق في الرباط الصليبي قال: "تواصلت مؤخرا مع أكرم توفيق وإن شاء الله سيسافر للعلاج من إصابته في ألمانيا أو إسبانيا".

وأتم: "شخصية أكرم وعقليته القوية ستساعده على العودة سريعا للملاعب".