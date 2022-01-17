مباشر.. الكاميرون 1 - 1 كاب فيردي.. بوركينا فاسو 1 - 1 أثيوبيا.. كأس أمم أفريقيا.

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خطف منتخب كاب فيردي تعادلا غاليا أمام نظيره الكاميرون، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 1-1، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

ولعب كاب فيردي بتشكيل مكون من:

" فوزينها - ديني بورجيس- روبرتو لوبيز- ستوبيرا- ديلان تافاريس- كييني سانتوس-باتريك أندرادي- جيفري فورتيس- جاميرو مونتيرو- ويلي سيميدو- ليساندرو سيميدو".

وسجل اللاعب ابو بكر فينست الهدف الأول لمنتخب الكاميورن في الدقيقة 39 بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

وتمكن اللاعب جاري رودريجيز من احراز هدف التعاد لمنتخب كاب فيردي في الدقيقة 53، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها بالكعب بطريقة رائعة في الشباك.

وسجل اللاعب ابو بكر فينست الهدف الأول لمنتخب الكاميورن في الدقيقة 39 بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

وتمكن اللاعب جاري رودريجيز من احراز هدف التعاد لمنتخب كاب فيردي في الدقيقة 53، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها بالكعب بطريقة رائعة في الشباك.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 7 نقاط، وكان قد حسم بطاقة التأهل لدور الـ 16 من الجولة الماضية، بينما وصل رصيد كاب فيردي إلى 4 نقاط.

وفي المباراة الثانية تعادل منتخب بوركينا فاسو أمام أثوبيا بهدف لكل منتخب.

تشكيل بوركينا فاسو جاء على النحو التالي:

" فريد ودراوجو- عيسى كابوري – إيسوفو دياو – إديموند تابسوبا – ستيف ياجو- أداما جويرا – جوستافو سنجاري – بلاتي توريه -بيرتراند تراوري – حساني باندي - سيريل باييلا".

يلعب منتخب أثيوبيا بتشكيل مكون من:

" تيكليماريام شانكو- أسترات تونجو – أشلاو تاميني - ياريد باي - رمضان يوسف- إيمانيول يوهانيس - يواهين زويدي- أبو بكر ناصر - سورافيل داجناشو - داوا هوتيسا- جيتنا كيبيدي".

وتقدم اللاعب سيريا بيالا بالهدف الأول لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 24 من زمن المباراة.

وتعادل منتخب أثوبيا في الدقيقة 52، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد بوركينا فاسو سجلها عيتانيه كيبيدي بنجاح.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثاني ليتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، بينما حصد منتخب أثيوبيا أول نقطة ليغادر كأس أمم أفريقيا من دور المجموعات.