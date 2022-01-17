"كاف" يطلب من الفيفا احترام مسابقاته.. ويقارن موقف جاي بمبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أرسل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف خطاباً رسمياً للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخطرهم فيه بعدم الرضا بحق توقيع عقوبة ضد اللاعب السنغالي بابي جاي وذلك خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، على خلفية قضية مستمرة منذ عام على الأقل في لجنة فض المنازعات بالفيفا .

وقال الكونغولي فيرون أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في خطابه المرسل إلى السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للإتحاد الدولي لكرة القدم الذي حصل "يلا كورة" على نسخة منه: "نلاحظ بدهشة وفزع الإخطار ، في خضم غمار منافسات كأس إفريقيا ، من إيقاف الفيفا للاعب السنغالي بابي جاي الذي يشارك في مراحل متقدمة من البطولة ، اللاعب المعني علم بالقرار في الحافلة التي نقلته إلى الملعب مع زملائه في منتخب السنغال قبل مواجهة منتخب غينيا بساعات قليلة".

وقال مسئول الكاف :"موقفنا هذا لا يمثل تحديًا للقرار نفسه ، ولكن إحتجاجا كاملاً على إخطاره في لحظة غير مناسبة وفي توقيت إقامة منافسة رئيسية في القارة الإفريقية ، وكان يجب على المختص الإنتظار 3 اسابيع حتى نهاية منافسات كأس الأمم الأفريقية".

ووجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تساؤل لمسئول الفيفا ، هل الاتحاد الدولي وموظفيه لايعلمون بأن كأس الأمم الأفريقية موجودة وأنه يتم لعبها في هذه الفترة، هل كانوا سينشرون بهذه الطريقة دون إنتظار تعليق مباراة ضد اللاعب كيليان مبابي مثلاً خلال مشاركته في بطولة اليورو بالكامل؟".

وأكد الكاف في خطابه شديد اللهجة للفيفا أن إصدار هذا القرار وتوقيت إرساله يعطي تصورًا سيئًا لعلاقة جيدة بين الفيفا و الكاف، وأنه يمنح أولئك الذين يقولون إن فيفا لا يحترم أفريقيا .