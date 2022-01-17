مدرب الإسماعيلي يشكك في صحة ركلة جزاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد خوان براون المدير الفني للإسماعيلي، أن كان هناك تكافؤ بين الدراويش والأهلي، وأن الفريق أضاع المكسب بسبب إهداره العديد من الفرص.

واستطاع الأهلي تحقيق التعادل في الوقت الضائع من المباراة 1-1 أمام الإسماعيلي في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

وقال براون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أضعنا العديد من الفرص، والأهلي استحوذ على الكرة ولكن دون خطورة، وفي الأخير استطاعوا التعادل بركلة جزاء، أشك أنها صحيحة".

وتابع المدير الفني للإسماعيلي: "يجب علينا أن نستمر في التحسن والتطور، مباريات كأس الرابطة، ستعطينا ثقة كبيرة ودافع أكبر، لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز".

وأشار براون إلى: "أنا بشكر جماهير الإسماعيلي على الدعم الكبير، وهذه كرة القدم قيها الفوز والهزيمة والتعادل، هدفنا إسعادهم في الفترة القادمة".

واختتم براون تصريحاته قائلًا: "نتمنى تحقيق طلبات الجماهير، ولكن هدفنا هو تجهيز اللاعبين للدوري، والخروج من الأزمة التي يمر بها الفريق هذا الموسم، وكأس الرابطة أفضل تجهيز لنا".