موسيماني: أعتبر الأهلي فائزًا على الإسماعيلي.. وليس لدي خيارات في الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أنه يعتبر تعادل فريقه مع الإسماعيلي بقوام مكون من عناصر شابة بمثابة تحقيق انتصار.

وأشار موسيماني في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد المباراة، إلى أنه لا يمتلك الكثير من الخيارات للاعتماد عليها خلال مباريات كأس الرابطة، نظرًا لكثرة الغيابات.

وقال موسيماني: "أنا فخور بهؤلاء الشباب، لعبوا مباراتين أمام فريقين بكامل قوامهما، ما حدث في هذه المباراة هو مكسب لنا، نعتبر هذه النتيجة بمثابة فوز".

وأكمل: "ليس لدي خيارات متاحة للعب، ليس لدي لاعبين كُثر لألعب بهم هذه المباريات، هناك لاعبين مصابين بكورونا، ما ألعب به هو المتاح بالنسبة لي".

واختتم: "أنتم تريدون أن نحقق الفوز، وأنا كذلك أريد الفوز".

وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الرابطة، بعدما حقق تعادلًا سلبيًا في الجولة الأولى أمام الجونة.