سيراميكا: لا يوجد ما يمنع بيع محمد حسن للإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر أن مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا لا يمانع بيع محمد حسن لاعب وسط الفريق إلى الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، قد تقدم بعرض رسمي لنظيره سيراميكا كليوباترا خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل الحصول على خدمات محمد حسن.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة أن إدارة سيراميكا لا تمانع الدخول في مفاوضات مع الدراويش لبيع محمد حسن، ووضع الشروط لبيعه نهائيًا في إطار العلاقة الطيبة بين الناديين.

وأشار المصدر إلى أن إدارة سيراميكا تكن كل الاحترام والتقدير لنادي الإسماعيلي وجماهيره.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع أربعة لاعبين منذ بداية فترة الانتقالات الحالية وهم، كاراميلو ألجانزا، وسايكو كونتيه، وجان موريل بوي، ودييجو فيرناندو.