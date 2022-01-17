الاتحاد الإفريقي يكشف عن موعد قرعة المرحلة الحاسمة لتصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد القرعة للمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي اليوم الإثنين، إن القرعة ستقام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة من مساء السبت القادم في مدينة دوالا الكاميرونية.

وأكد "الكاف" أنه سيتم تقسيم الفرق العشرة المتأهلة إلى مستويين بناءً على تصنيف فيفا الرسمي المنشور في نوفمبر 2021.

ومن المقرر أن تلعب الفرق الخمسة الأعلى تصنيفًا ضد الفرق الخمسة الأقل تصنيفًا (ستلعب مباراة الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى).

وبحسب الترتيب المنشور في 19 نوفمبر 2021 الماضي ، يكون توزيع الفرق على الوعاءين على النحو التالي:

المستوى الأول: السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا .

المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.