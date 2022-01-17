شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: لم نتوقع سيناريو مباراة الإسماعيلي وظهرنا بشكل يليق بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسام حسن، مهاجم الأهلي، عن سعادته بالمستوى الذى ظهر عليه فريقه فى مباراته ضد الإسماعيلي والتى انتهت بالتعادل 1/1 فى كأس الرابطة، مؤكدا أن هدفهم تحقيق نتائج جيدة.

وقال حسام حسن، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "لعبنا مباراة الإسماعيلي بتركيز شديد لتحقيق نتيجة إيجابية بعد المستوى الذى ظهرنا عليه فى مباراة الجونة، كان تركيزنا على الظهور بشكل جيد يليق باسم النادى".

وأضاف مهاجم الأهلى، "لعبنا مباراة جيدة وكان هناك إصرار على تسجيل هدف التعادل وأتمنى التوفيق فى المرحلة القادمة والنجاح لكل المنظومة".

أوضح حسن، "سيناريو المباراة لم نتوقعه فى أن نستقبل هدفا فى البداية، لاسيما أننا أضعنا فرصة قبل استقبال هدف، ولكن حافظنا على شكلنا في التحضير للامام وهي أمور فنية قدمناها بشكل جيد".