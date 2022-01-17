شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: أهدرنا الفوز أمام الأهلي.. ونعمل على معالجة الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، عن حزنه لفقدان الفريق نقطتين بالتعادل أمام الأهلي فى ثاني جولات مسابقة الدورى الممتاز.

وقال براون، فى تصريحات عقب المباراة، أهدرنا أكثر من فرصة حقيقية كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا لكننا نعرف كرة القدم جيدا أن يهدر دائما ما يستقبل أهدافا، لاعبو الفريق بغض النظر عن صغر سنهم فهم مميزون وينتمون لنادٍ كبير لذلك لم تكن المباراة سهلة كما تصور البعض.

وأضاف مدرب الإسماعيلى، أعلم مدى حزن واستياء الجماهير، أعتذر لهم بشدة عن تلك النتيجة، هناك بعض الأخطاء سنعمل على علاجها، وأعتقد أن ذلك الهدف الأهم من تلك البطولة التحضيرية قبل استئناف مسابقة الدوري.