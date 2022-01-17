شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: تعالى لاعبى الإسماعيلى على ناشئي الأهلى سبب التعادل القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد عماد متعب، نجم الأهلى السابق، طريقة لعب الإسماعيلى أمام المارد الأحمر فى المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وأوضح متعب خلال الاستوديو التحليلي لقناة أون تايم سبورت، أن لاعبى الإسماعيلى تعاملوا بتعالٍ مع ناشئى الأهلى واستهتروا بالمباراة، ما أدى لنهاية اللقاء بالتعادل بين الفريقين.

وأشار عماد متعب إلى أن الإسماعيلى كان أقوى وأكثر خبرة من لاعبى الأهلى، إلا أن روح المارد الأحمر عوضت تلك الفوارق وساهمت فى تحقيق التعادل فى الوقت بدل الضائع.

وسجل البديل أحمد سيد غريب لاعب الأهلي الصاعد هدف التعادل لفريقه فى الوقت بدل الضائع أمام الإسماعيلي، بعد ركلة جزاء سددها حسام حسن وتصدى لها أحمد عادل عبد المنعم، إلا إن متابعة سيد غريب أدت لتسجيل هدف التعادل.

وبذلك يرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 4 نقاط كما يرتفع رصيد الاهلي إلى تقطتين.