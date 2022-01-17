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معلومة رياضية.. 7 منتخبات تتوج بأمم أفريقيا مرة واحدة

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القاهرة - سامية سيد - تستضيف الكاميرون النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 33، و التي تستمر حتى 6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا. ووسط هذه النسخ من البطولة هناك 7منتخبات توجت باللقب الأفريقي مرة واحدة فقط، وهى زامبيا 2012  ، تونس 2004  ، السودان  1970 ، اثيوبيا  1962 ، المغرب  1976 ، جنوب افريقيا 1996 ، الكونغو 1972 .

ووصل عدد إجمالي الدول المتوجة باللقب الأفريقى 14 منتخبا، أكثرها مصر 7 مرات، ويليها الكاميرون الذى حصد 5 ألقاب أعوام 1984 ، و1988 ، و 2000، 2002، 2017 .

ويلعب منتخب مصر مباراته الثالثة و الختامية في دور المجموعات ببطولة أمم افريقيا أمام السودان ، بعد الفوز على غينيا بيساو في الجولة الثانية، و الخسارة امام نيجيريا في الجولة الأولى .

وتحتل مصر المركز الثانى في جدول ترتيب المجموعة الرابعة خلف نيجيريا ، التي تتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ، و مصر ثانيا بـ 3 نقاط ، ثم غينيا بيساو و السودان بنقطة لكلا منهما

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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