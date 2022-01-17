شكرا لقرائتكم خبر عن دوالا تستضيف مباريات منتخب مصر حال التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، أن مدينة دوالا الكاميرونية تستضيف مباراة المنتخب فى حال التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بدولة الكاميرون وتختتم فعالياتها يوم 6 فبراير المقبل.

ويخوض منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، مرانه الأول اليوم بالعاصمة الكاميرونية ياوندى استعدادا لمواجهة السودان الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا 2021.

وكان المنتخب الوطنى قد توجه إلى ياوندى ظهر أمس، الأحد، واكتفي الجهاز الفني بقيادة كيروش أمس بتدريبات استشفائية عقب الوصول إلى مقر البعثة على أن يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للمباراة المرتقبة.

ويفاضل كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، بين محمد عبد المنعم ومحمود علاء مدافعىّ المنتخب لتعويض غياب محمود حمدى الونش فى المباراة المقبلة أمام السودان فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا.

ويتأهل إلى دور الـ16 مباشرة الفريقان أصحاب أول مركزين في المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في كل المجموعات لإكمال منتخبات ثمن النهائي.

فرص تأهل مصر إلى دور الـ16

التأهل المباشر

الفوز على السودان يمنح منتخب مصر تذكرة التأهل المباشر إلى دور الـ16، بصرف النظر عن نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، وفى تلك الحالة يعبر الفراعنة برصيد 6 نقاط، خلف نيجيريا لتفوق النسور فى المواجهة المباشرة، حتى فى حال خسارة إيهاناتشيو ورفاقه أمام غينيا.

التعادل مع السودان يرفع رصيد مصر إلى 4 نقاط ويتجمد رصيد صقور الجديان عند 3 نقاط ومعها يتأهل الفراعنة مباشرة بصرف النظر عن نتيجة نيجيريا وغينيا بيساو، لتفوق الفراعنة على المنتخب الغينى بالمواجهات المباشرة حال ارتفاع رصيد الأخير إلى 4 نقاط بالفوز على النسور الخضر.

التأهل كأفضل ثوالث

فى حال الخسارة من السودان فى المباراة الأخيرة يرتفع رصيد صقور الجديان إلى 4 نقاط، وبالتالى يتفوق على منتخبنا صاحب الـ3 نقاط، ومن الممكن تأهل الفراعنة كأفضل ثوالث حال تعادل أو فوز نيجيريا في المباراة الأخرى أمام غينيا بيساو، حيث سيتجمد رصيد الأخير عند نقطة حال الخسارة أو نقطتين حال التعادل وبالتالى يحتل الفريق المركز الأخير ويودع المسابقة.

الخروج من البطولة

سيكون منتخب مصر أمام سيناريو كارثى حال الخسارة من السودان مع فوز غينيا بيساو على نيجيريا، ووقتها سيتجمد رصيد الفراعنة عند 3 نقاط ويودع البطولة باحتلال المركز الرابع، ويرتفع رصيد غينيا والسودان إلى 4 نقاط ويتأهل فريق منهم برفقة نيجيريا مباشرة إلى دور الـ16 وينتظر الفريق الثالث فرصة التأهل كأفضل ثوالث.