شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: شباب الأحمر أثبتوا مقولة "الأهلي بمن حضر واللعب لآخر ثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب طه إسماعيل، نجم الأهلي السابق، عن سعادته بالمستوى والروح التى ظهر بها شباب الفريق الأهلى فى مباراتهم أمام الإسماعيلي بعد التعادل بهدف لكل فريق فى الوقت القاتل من عمر المباراة.

وقال طه إسماعيل، خلال الاستوديو التحليلي لقناة أون تايم سبورت، إن ناشئي الأهلي قدموا مستوى طيبا ونجحوا فى التغلب على فوارق الخبرات لصالح الإسماعيلي، موضحا أن تعادل شباب الأهلي يؤكد مقولة أن الأهلي بمن حضر واللعب لآخر لحظة بروح الفانلة الحمراء، واللاعبون حققوا مكاسب كثيرة من مباراة الإسماعيلي.

وشدد نجم الأهلى السابق على أن هناك فوارق كبيرة فى الخبرات بين لاعبي الإسماعيلي والأهلي، ولكن لاعبي الفريق الأحمر لعبوا لآخر دقيقة وقاتلوا لنهاية المباراة وكان نتيجة ذلك إدراك التعادل.

وأشار طه إسماعيل إلى أن الإسماعيلي كان ينقصه الشراسة الهجومية في الفترة الأخيرة، ورحل عن صفوفه لاعبين مؤثرين أبرزهم شكري نجيب، كما أن اللاعبين الأجانب على مستوى جيد، بخلاف عودة عبد الرحمن مجدي الذي عاد للتألق ومعه محمد دسوقي الظهير الأيسر وهو من اللاعبين الجيدين.