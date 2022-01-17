الامارات | وكيل محمد صلاح يُلمح إلى فوز "فخر العرب" بجائزة أفضل لاعب في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمد صلاح يُلمح إلى فوز "فخر العرب" بجائزة أفضل لاعب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألمح رامي عباس وكيل اللاعب المصري، والمحترف في نادي ليفربول، محمد صلاح، إلى تتويج النجم المصري، بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" لعام 2021، في تغريده نشرها قبل قليل على حسابه عبر تويتر، إذ قال عباس: "الرجل المشغول دائما، سنة جديدة سعيدة، كيف تجري الأمور".

وبدأت الأمور تتضح أكثر حينما توجه أحد المتابعين بسؤال لوكيل محمد صلاح قال فيه: "أحاول معرفة ما تعنيه هذه التغريدة وما إذا كانت مرتبطة بمستقبل محمد صلاح في ليفربول"، فردّ عليه رامي عباس: " ليس كذلك".

وتوالت الردود الإيجابية التي بعثت بالتهنئة للاعب المصري على هذا الإنجاز الكبير الذي لم يسبق أن حققه أي لاعب عربي من قبل.

وخرجت تسريبات، تؤشر إلى أن محمد صلاح سيتوج بالجائزة، بعدما انحصرت القائمة النهائية للمرشحين للقب بينه وبين الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

وما يعزز من حظوظ محمد صلاح في الفوز بالجائزة أن انتقادات بالجملة تلقاها ليونيل ميسي، بعد حصوله على الكرة الذهبية لعام 2021، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، فيما نال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news