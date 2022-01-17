في الـ +90.. شباب الأهلي يخطفون تعادل قاتل من الإسماعيلي في كأس الرابطة

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح شباب الأهلي في تحقيق التعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

والتقى الفريقان على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الجولة الثانية من عمر المسابقة المحلية.

وشارك الأهلي في المباراة أمام الإسماعيلي بلاعبيه الشباب، لتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في نهاية دراماتيكية اعتادت عليها جماهير المارد الأحمر.

تقدم الإسماعيلي عن طريق لاعبه البوليفي كارميلو في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، عن طريق عرضية متقنة من الجبهة اليسرى استقبلها اللاعب المحترف برأسية سكنت أقصى الزاوية اليسرى لـ مرمى مصطفى شوبير حارس الأهلي.

وقبل نهاية المباراة بثواني، احتسب الحكم محمد الصباحي ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 92 من عمر المباراة، وبعد العودة إلى تقنية الفار الذي أكد على قراره، تقدم حسام حسن لاعب الأهلي لتسديد الكرة ولكن تصدى أحمد عادل عبد المنعم لها وارتدت من يده، لتجد متابعة من لاعب الأهلي الشاب أحمد سيد غريب والذي يسددها من مرة واحدة في الشباك، ليدرك الأهلي نقطة التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

يشار إلى أن الأهلي يرافق الإسماعيلي في المجموعة الثانية مع أندية المقاولون العرب والبنك الأهلي وسموحة والجونة.

وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة سلبيًا في الجولة الأولى، بينما الإسماعيلي انتصر على سموحة بهدفٍ وحيد.