شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة السودان بكأس الأمم الأفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش نظيره السودانى فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون وهومانلقى عليه الضوء فى السطور التالية.

س : ماذا قدم الفراعنة فى كأس الامم الافريقية قبل مواجهة السودان؟

ج: كان المنتخب المصري خسر في الجولة الأولى أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، فيما تعادل منتخب غينيا بيساو مع نظيره السوداني سلبيا في الجولة الأولى.

س: ما هو ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل الجولة الأخيرة؟

ج: يتربع منتخب نيجيريا على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد فوزه على مصر والسودان في أول جولتين، ويليه المنتخب المصري في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ثم غينيا بيساو والسودان بنقطة لكل منهما.

س: ماذا يحتاج منتخب مصر من مواجهة السودان؟

ج: يكفي منتخب مصر تحقيق الفوز على السودان لحجز بطاقة التأهل الثانية في المجموعة إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا دون النظر إلى نتيجة مباراة غينيا بيساو أمام نيجيريا؛ حيث سيصبح رصيد مصر وقتها ست نقاط ليضمن العبور إلى دور الـ16

ومن الممكن أن يتأهل منتخب مصر إذا تعادل مع السودان، حيث سيرتفع رصيده إلى أربع نقاط، وهو ما سيجعله متساويا في النقاط مع منتخب غينيا بيساو حال فوزه على نيجيريا. وسيكون اللجوء إلى قاعدة المواجهات المباشرة لترجيح كفة «الفراعنة» للتأهل إلى دور الـ16 في أمم أفريقيا.

س:ما هو موقف المصابين فى منتخب مصر قبل مواجهة السودان؟

ج: تأكد غياب محمود الونش مدافع منتخب مصر عن مواجهة المنتخب أمام السودان بسبب اصابته في العضلة الأمامية ، ويفقد المنتخب أيضا جهود أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر خلال مواجهة السودان لاستمرار معاناته من الإصابة في ساق قدمه، وكان منتخب مصر قد فقد مجهودات أكرم توفيق في البطولة، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في المباراة التي جمعتهم بنيجيريا يوم الثلاثاء الماضي.

س: كيف يستعد كيروش لمواجهة السودان؟

ج: يخوض منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، مرانه الأول اليوم بالعاصمة الكاميرونية ياوندى فى الرابعة عصر اليوم باستاد ميليتارى استعدادا لمواجهة السودان ، ويبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر عن بديل لمحمود حمدي الونش الذى سيغيب بسبب الإصابة عن مباراة السودان ، ودخل حمدي فتحي، لاعب وسط المنتخب، دائرة المرشحين للعب فى مركز المساك مع محمد عبد المنعم ومحمود علاء وأيمن أشرف، وهو ما سيتم حسمه فى تدريبات اليوم وغدا.