شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتعادلون مع الإسماعيلي بروح +90 فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل البديل أحمد سيد غريب لاعب الأهلي الصاعد هدف التعادل لفريقه فى الوقت بدل الضائع أمام الإسماعيلي خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل من الشباب كما حدث فى لقاء الجونة الماضي بالجولة الأولى الذي تعادل فيه الاهلي سلبياً.

تقدم الإسماعيلي بهدف عن طريق كارميلو في الدقيقة 16 من رأسية مُتقنة فيما سجل أحمد سيد غريب هدف التعادل للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما تابع ضربة جزاء سددها جسام حسن وستصدى لها أحمد عادل عبد اغلمنعم حارس الإسماعيلي.

وبذلك يرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 4 نقاط كما يرتفع رصيد الاهلي إلى تقطتين.

ولعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير - محمد هيثم مغربي - كريم فؤاد - عبد الرحمن أشرف «مانو» - محمد خليفة نصير - محمد محمود - محمد أشرف بكري - زياد طارق - عمار حمدي - محمد فخري - حسام حسن.

فيما ضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من: أحمد عادل عبد المنعم ، عبد الله جمعة ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، محمد دسوقى، محمد مخلوف، محمود عبد العاطى “دونجا”، سايكو كونتينه، عبد الرحمن مجدى، كاراميلو ألجازنزا ومحمد الشامي.

وبدأت المباراة بحماس من الفريقين ، ونال باهر المحمدى لاعب الإسماعيلي بطاقة صفراء للخشونة مع حسام حسن مهاجم الأهلي، وفرض الأهلي سيطرته على أول 15 دقيقة .

وعكس سير المباراة، سجل الإسماعيلي هدف التقدم عن طريق كارميلو ألجازنزا من ضربة رأسية، وبعد الهدف حاول الأهلي زيارة شباك الدراويش لكن دون جدوى بسبب عدم التفاهم بين لاعبي الاهلي.

وشهدت المباراة اعتراضا من لاعبي الأهلي على الحكم محمد الصباحي لعدم طرد باهر المحمدى الذى لعب بخشونة ضم حسام حسن ولجأ الصباحي لتقنية الفار ورفض الامتثال لطلب لاعبي الأهلي بل وأشهر بطاقة صفراء لسيدعبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

وحاول الأهلي الضغط على حارس الإسماعيلي أحمد عادل لكن دفاع الدراويش تصدى لهجمات الأحمر لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم الاسماعيلي بهدف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين ورغم سيطرة الاهلي إلا أن هجمات الإسماعيلي المرتدة مازالت تمثل خطورة واضحة على مرمى الاهلي.

وأجرى الجهاز الفني للأهلي تغييرين بإشراك رأفت خليل وأحمد سيد عبد النبي بدلا من زياد طارق ومحمد محمود.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات أهلاوية للتعادل عن طريق حسام حسن وعمار حمدي كما ضغط الأسماعيلي من أجل تسجيل هدف ثان.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عرقلة حارس الاسماعيلي لحسام حسن مهاجم الاهلي في منطقة جزاء الدراويش ، وبعد اللجوء لتقنية الفار ، أحتسب الحكم الصباحي ضربة جزاء سددها جسام حسن وتصدى لها أحمد عادل عبد المنعم لكن أحمد سيد غريب البديل تابع الكرة وأودعها في الشباك لينتهي اللقاء بتعادل مُثير بين الفريقين.