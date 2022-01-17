شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتدرب على ملعب تنس استعدادا لمواجهة السودان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريبات خفيفة صباح اليوم على إحدى ملاعب التنس بفندق الاقامة بالعاصمة ياوندي الكاميرونية في إطار الاستعداد لمواجهة السودان في التاسعة مساء الاربعاء المقبل في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.

وأدى عدد من اللاعبين تدريبات بدنية بالملاعب الخاصة بفندق الإقامة وتحديدا ممن لعبو مباراة غينيا الاخيرة التي شهدت فوز الفراعنة بهدف محمد صلاح.

ويبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش عن بديل لمحمود حمدي الونش الذي سيغيب بسبب الإصابة عن مباراة السودان المقرر لها التاسعة مساء الاربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

دخل حمدي فتحي لاعب وسط المنتخب دائرة المرشحين للعب في مركز المساك مع محمد عبد المنعم و محمود علاء وأيمن اشرف وهو ما سيتم حسمه في تدريبات اليوم وغدا.

أكدت الآشعة التي أجراها محمود حمدي "الونش" إصابته بشد في العضلة الأمامية وصعوبة لحاقه بمباراة السودان المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء.