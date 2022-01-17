7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 17 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، وزير الرياضة يتواصل مع سفير مصر بالكاميرون للاطمئنان على بعثة المنتخب فى ياوندى، و منتخب مصر يتدرب فى الرابعة عصرًا بالعاصمة ياوندى استعدادا لمواجهة السودان.

وزير الرياضة يتواصل مع سفير مصر بالكاميرون للاطمئنان على بعثة المنتخب فى ياوندى

تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع السفير مدحت المليجى سفير مصر بالكاميرون؛ للاطمئنان على بعثة المنتخب المصرى التى غادرت مدينة جارو ووصلت إلى ياوندى استعداداً لمواجهة السودان في الجولة الثالثة في منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا التي تقام بالكاميرون.

منتخب مصر يتدرب فى الرابعة عصرًا بالعاصمة ياوندى استعدادا لمواجهة السودان

يخوض منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، مرانه الأول اليوم بالعاصمة الكاميرونية ياوندى فى الرابعة عصر اليوم باستاد ميليتارى استعدادا لمواجهة السودان فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا 2021.

خزينة المصرى تنتعش بـ5 ملايين جنيه بعد دعم محافظ بورسعيد

انتعشت خزينة النادي المصري بـ5 ملايين جنيه، بعد الدعم الذى منحه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للنادى المصرى من أجل المساهمة فى سداد المستحقات المتأخرة للاعبين وكذلك التعاقد مع صفقات جديدة فى موسم الانتقالات الجاري.

هشام صلاح مرشح لتدعيم الجبهة اليمنى بالأهلى.. تعرف عليه

دخل هشام صلاح، لاعب فريق الاتحاد السكندرى، دائرة اهتمامات مسئولي النادى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، فى ظل تألقه اللافت للأنظار مع فريقه في ظل تألقه في الجبهة اليمني.

حمدى فتحى يدخل دائرة المرشحين لخلافة الونش أمام السودان

يبحث الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، عن بديل لمحمود حمدى الونش الذى سيغيب بسبب الإصابة عن مباراة السودان المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

اختبار طبى فى مران الزمالك لتحديد موقف المصابين من مواجهة فاركو

يجرى الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، اختبارًا طبيًا أخيرا لمصابي الفريق خلال المران الصباحي الذي سيخوضه الزمالك اليوم، الاثنين، قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة فاركو غدًا الثلاثاء.

مطالب فى الأهلي بضم ظهير أيمن بعد إصابة أكرم توفيق

طالبت بعض الأصوات فى النادى الأهلى بالبحث عن ظهير أيمن لتدعيم الفريق فى هذا المركز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد إصابة أكرم توفيق. وتعرض أكرم توفيق الظهير الأيمن الأساسي للأهلي والمنتخب الوطني لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة مصر ونيجيريا الثلاثاء الماضي ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون.