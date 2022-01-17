شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة أفريقيا للكونغ فو بعد غياب 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصرى والأفريقي للوشوو كونغ فو، استضافة مصر فعاليات البطولة الأفريقية فى نسختها الثامنة، والتى تقام فى أواخر مارس 2022.

وقال شريف مصطفى، إن البطولة تشهد مشاركة نحو 14 دولة بواقع 15 لاعبا ولاعبة لتشهد بذلك المنافسات مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة.

وأضاف مصطفى أن مصر استعادت استضافة البطولات الأفريقية للووشو كونغ فو بعد غياب استمر على مدار 5 سنوات، حيث ستكون البداية ببطولة أفريقيا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة باستضافة الفعاليات والبطولات الرياضية العربية والقارية والعالمية على أرض مصر لما تمتلكه من منشآت رياضية متطورة وأماكن سياحية خلابة.

وأشار شريف مصطفى، الذى يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للوشوو كونغ فو، إلى أنه يتم الإعداد بشكل جيد لكافة تفاصيل البطولة من تحديد موعود قدوم الوفود الأفريقية للمشاركة في ذلك الحدث الذي يشهد منافسة قوية بين جميع الدول من أجل حصد المراكز الأولى.

وتعهد رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للوشوو كونغ فو في ختام تصريحاته بأن يتم إقامة البطولة الإفريقية للوشوو كونغ فو بالشكل الذي يليق بمكانة واسم مصر بين دول العالم لما تمتلكه من سمعة رياضية عالمية في استضافة كافة الأحداث الرياضية.