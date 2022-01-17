شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحافظ على التقدم بهدف أمام الأهلي بعد مرور 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي والإسماعيلي، المقامة حالياً باستاد برج العرب فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة، ومازال الإسماعيلي متقدما بهدف نظيف.

ونال باهر المحمدى لاعب الإسماعيلي بطاقة صفراء للخشونة مع حسام حسن مهاجم الأهلي، وفرض الأهلي سيطرته على أول 15 دقيقة .

وعكس سير المباراة، سجل الإسماعيلي هدف التقدم عن طريق كارميلو ألجازنزا من ضربة رأسية، وبعد الهدف حاول الأهلي زيارة شباك الدراويش لكن دون جدوى بسبب عدم التفاهم بين لاعبي الاهلي.

وشهدت المباراة اعتراضا من لاعبي الأهلي على الحكم محمد الصباحي لعدم طرد باهر المحمدى الذى لعب بخشونة ضم حسام حسن ولجأ الصباحي لتقنية الفار ورفض الامتثال لطلب لاعبي الأهلي بل وأشهر بطاقة صفراء لسيدعبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

وحاول الأهلي الضغط على حارس الإسماعيلي أحمد عادل لكن دفاع الدراويش تصدى لهجمات الأحمر.

ويلعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير - محمد هيثم مغربي - كريم فؤاد - عبد الرحمن أشرف «مانو» - محمد خليفة نصير - محمد محمود - محمد أشرف بكري - زياد طارق - عمار حمدي - محمد فخري - حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء - أحمد سيد غريب - أحمد أشرف - أحمد سيد عبد النبي - صالح نصر - محمد ياسر فوزي - عبد الجواد عبد الرحمن - محمد أحمد «شرقية» - رأفت خليل عبد القادر.

فيما يضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من: أحمد عادل عبد المنعم ، عبد الله جمعة ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، محمد دسوقى، محمد مخلوف، محمود عبد العاطى “دونجا”، سايكو كونتينه، عبد الرحمن مجدى، كاراميلو ألجازنزا ومحمد الشامي.

وعلى مقاعد البدلاء، يجلس كل من: عمر رضوان ، عمر الوحش ، أحمد مدبولي ، محمد عادل ، مروان الصحراوي، وجيه عبد الحكيم ،عصام صبحى، محمد عمار، محمد عبد السميع.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين ورغم سيطرة الاهلي إلا أن هجمات الإسماعيلي المرتدة مازالت تمثل خطورة واضحة على مرمى الاهلي.