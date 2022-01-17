شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يحاول إدراك التعادل بعد تقدم الإسماعيلي بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الأهلي والإسماعيلي باستاد برج العرب فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة أصبحت النتيجة تقدم الاسماعيلي بهدف نظيف.

ونال باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي بطاقة صفراء للخشونة مع حسام حسن مهاجم الأهلي، وفرض الأهلي سيطرته على أول 15 دقيقة .

وعكس سير المباراة سجل الإسماعيلي هدف التقدم عن طريق كارميلو ألجازنزا من ضربة رأسية ، وبعد الهدف حاول الاهلي زيارة شباك الدراويش لكن دون جدوى بسبب عدم التفاهم بين لاعبي الاهلي.

وشهدت المباراة اعتراض من لاعبي الاهلي على الحكم محمد الصباحي لعدم طرد باهر المحمدي الذي لعب بخشونة ضم حسام حسن ولجأ الصباحي لتقنية الفار ورفض الأمتثال لطلب لاعبي الاهلي بل وأشهر بطاقة صفراء لسيدعبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي بسبب الأعتراض على قرارات الحكم.

ويلعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير - محمد هيثم مغربي - كريم فؤاد - عبد الرحمن أشرف «مانو» - محمد خليفة نصير - محمد محمود - محمد أشرف بكري - زياد طارق - عمار حمدي - محمد فخري - حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء - أحمد سيد غريب - أحمد أشرف - أحمد سيد عبد النبي - صالح نصر - محمد ياسر فوزي - عبد الجواد عبد الرحمن - محمد أحمد «شرقية» - رأفت خليل عبد القادر.

فيما يضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من: أحمد عادل عبد المنعم ، عبد الله جمعة ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، محمد دسوقى، محمد مخلوف، محمود عبد العاطى “دونجا”، سايكو كونتينه، عبد الرحمن مجدى، كاراميلو ألجازنزا ومحمد الشامي.

وعلى مقاعد البدلاء، يجلس كل من: عمر رضوان ، عمر الوحش ، أحمد مدبولي ، محمد عادل ، مروان الصحراوي، وجيه عبد الحكيم ،عصام صبحى، محمد عمار، محمد عبد السميع.

ويحتل الإسماعيلى المركز الأول فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط جمعهم من الفوز على سموحة، فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع الجونة.



















