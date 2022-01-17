مفارقة 74 .. محمد محمود يحمل شارة قيادة الأهلي للمرة الأولى في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حمل محمد محمود على شارة قيادة الأهلي للمرة الأولى في تاريخه في مباراة الفريق الأحمر ضد الإسماعيلي التي تقام على ستاد برج العرب في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة.

وفي واحدة من أسرع الوصول إلي شارة القيادة في النادي الأحمر حصل محمود الذي انضم من وادي دجلة في فترة الانتقالات الشتوية وتحديداً في يناير 2019 مستغلاً غياب 19 لاعباً عن الأهلي لأسباب مختلفة.

وعلى الرغم من أن محمود يلعب في الأهلي منذ ثلاث سنوات إلا أن لم يشارك في مباراة كاملة بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين.

ولعب محمود 74 دقيقة مع الأهلي في الدوري بواقع 17 دقيقة أمام بيراميدز في مباراته الأولى التي أقيمت في الرابع من يناير 2019 ثم لعب 57 دقيقة أمام سموحة قبل خروجه بسبب إصابة الصليبي.

محمود شارك للمرة الأولي أساسياً بعد ثلاثة أعوام تقريباً ضد الجونة في الجولة الماضية في بطولة كأس الرابطة والمفارقة خوضه 74 دقيقة ايضاً قبل استبداله ليكون قائد الأهلي وصل اللشارة بعد 148 دقيقة فقط.