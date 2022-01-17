تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإسماعيلي في كأس الرابطة.. عمار حمدي أساسياً.. وحسام حسن يقود الهجوم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الإسماعيلي بعد قليل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من: مصطفى شوبير فى حراسة المرمى، محمد أشرف، محمد مغربي، محمد خليفة، كريم فؤاد فى الدفاع، ومحمد فخرى، محمد محمود، عبد الرحمن مانو، زياد طارق، وعمار حمدي فى الوسط، وحسام حسن فى الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد سيد غريب وحمزة علاء وأحمد سيد عبد النبي وأحمد أشرف ومحمد ياسر ومحمد شرقية وصالح نصر وعبد الجواد عبد الرحمن ورأفت خليل.