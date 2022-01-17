شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين على قائمة انتظار حسم التجديد بالزمالك بعد رحيل مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر إدارة نادى الزمالك انتعاش الخزينة بمليون دولار نظير انتقال مصطفى فتحى لصفوف التعاون السعودى لمدة 3 سنوات مقبلة، بعدما تمسك اللاعب بخوض تجربة الاحتراف، وهو ما وافقت عليه الإدارة البيضاء.

إدارة الزمالك تنتظر المقابل المادى لاحتراف مصطفى محمد من أجل العمل على إنهاء عدد من الملفات المهمة، وفى مقدمتها ملف تجديد باقى عقود لاعبى الفريق الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحهم الحق فى التوقيع لأى نادٍ خلال شهر يناير الجارى.

إدارة الزمالك حسمت تجديد تعاقد محمد عبد الشافى لمدة موسمين، ليتبقى 9 لاعبين ينتظروف حسم مصيرهم وهم "أشرف بن شرقى، طارق حامد، محمود عبد العزيز، حازم إمام، محمد أشرف روقا، محمد أبو جبل، عمر السعيد، رزاق سيسيه، ومحمد أوناجم".

وتوصلت إدارة القلعة البيضاء لاتفاق شبه نهائى مع طارق حامد وحازم إمام حول تجديد عقود الثنائى، ومن المنتظر أن يتم الحسم خلال الأيام القليلة المقبلة قبل الإعلان عن اتمام الاتفاق.

فيما تنتظر الإدارة تحديد باتريس كارتيرون المدير الفنى احتياجاته عقب انتهاء بطولة كأس الرابطة، والتى منح خلالها اللاعبين البدلاء فرصة المشاركة والظهور من جديد، وبعدها يحدد المدرب مدى الحاجة لهؤلاء البدلاء أو فتح الباب أمامهم للرحيل.

كما رحب الإيفوارى رزاق سيسيه بتجديد تعاقده مع الزمالك، إلا إنه يشترط الحصول على مبلغ لا يقل عن 800 ألف دولار، وهو ما تقوم الإدارة بالتفاوض معه حول تخفيض هذا المبلغ.

ومازل ملف المغربى أشرف بن شرقى معلق حيث لم يعقد اللاعب جلسة مع الإدارة لحسم موقفه، كما إنه لم يؤكد توقيعه لأى فريق أخر.