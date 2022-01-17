شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس برج العرب قبل كلاسيكو الأهلى والإسماعيلى.. هدوء وإجراءات أمنية مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفرض الجهات الأمنية كردونا فى محيط ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية قبل اللقاء المرتقب الذى سيجمع الفريق مع الأهلى فى الثانية والنصف عصرا ب وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة حيث سيمسح فقط بدخول الجماهير الحاصلة على التذاكر من قبل شركة تذكرتي.

كما يتم السماح بدخول السادة الإعلاميين التابعين لوسائل الإعلام المختلفة والحاملين للبطاقة الخاصة المستخرجة من قبل رابطة الأندية.

ومن المقرر وصول لاعبى الفريقين بعد قليل تمهيدا لخوض المباراة المنتظرة .

ويدخل الأهلى والإسماعيلى مواجهة اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية من أجل الفوز للمنافسة على المراكز الأولى فى المجموعة الثانية التى تضم مع المارد الأحمر والدراويش كلاً من، سموحة، المقاولون العرب، الجونة والبنك الأهلي.

ويخوض الأهلى مبارياته فى كأس الرابطة بكتيبة معظمها من العناصر الشابة، وهو ما ظهر بوضوح فى مباراة الجونة الخميس الماضى بالجولة الأولى التى انتهت بالتعادل السلبى، حيث اعتمد بيتسو موسيمانى المدير الفنى على قائمة كثيرة من الشباب، وفى مقدمتهم زياد طارق، محمد هيثم مغربى، عبد الرحمن مانو، مصطفى شوبير .