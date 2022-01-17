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انطلاق مباراة الأهلي والإسماعيلي في كأس كأس الرابطة ببرج العرب

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والإسماعيلي باستاد برج العرب فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

ويلعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير - محمد هيثم مغربي - كريم فؤاد - عبد الرحمن أشرف «مانو» - محمد خليفة نصير - محمد محمود - محمد أشرف بكري - زياد طارق - عمار حمدي - محمد فخري - حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء - أحمد سيد غريب - أحمد أشرف - أحمد سيد عبد النبي - صالح نصر - محمد ياسر فوزي - عبد الجواد عبد الرحمن - محمد أحمد «شرقية» - رأفت خليل عبد القادر.

فيما يضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من: أحمد عادل عبد المنعم ، عبد الله جمعة ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، محمد دسوقى، محمد مخلوف، محمود عبد العاطى “دونجا”، سايكو كونتينه، عبد الرحمن مجدى، كاراميلو ألجازنزا ومحمد الشامي.

وعلى مقاعد البدلاء، يجلس كل من: عمر رضوان ، عمر الوحش ، أحمد مدبولي ، محمد عادل ، مروان الصحراوي، وجيه عبد الحكيم ،عصام صبحى، محمد عمار، محمد عبد السميع.

ويحتل الإسماعيلى المركز الأول فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط جمعهم من الفوز على سموحة، فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع الجونة.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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