شكرا لقرائتكم خبر عن توافد جماهير الإسماعيلى على ملعب برج العرب لمتابعة كلاسيكو الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافدت جماهير الإسماعيلي إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لتقديم الدعم والمؤازرة للاعبي الفريق فى مباراتهم المرتقبة أمام الأهلى، المقرر انطلاقها بعد قليل فى قمة الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وحرصت الجماهير منذ توافدها على إشعال الأجواء من خلال الهتاف والأهازيج، سعيا لاشعال الحماس لدى اللاعبين بتحقيق نتيجة إيجابية والاستمرار فى صدارة المجموعة.

وكان مجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومي قد قام بتوفير أربع حافلات لنقل الجماهير من الإسماعيلية إلى أرض الملعب فى سبيل توفير مشاق السفر عنهم وسعيا لتحقيق مزيد من الدعم والمساندة للاعبين على أرض الملعب وهو ما سينعكس على النتائج بشكل إيجابي.