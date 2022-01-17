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استبعاد مصطفى فتحى واستمرار غياب شيكابالا وحامد عن قائمة الزمالك أمام فاركو

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة مباراة فاركو المقرر لها غدا الثلاثاء بكأس الرابطة.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

 

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية

 

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - عبدالله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي

 

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - حمدي علاء - محمد حسام بيسو - يوسف إبراهيم"أوباما" - إسلام جابر- محمد أوناجم- سيف جعفر - ماجد هاني - سيد محمد عبدالله - رزاق سيسيه 

 

خط الهجوم:  يوسف أسامة - حسام أشرف

 

وشهدت القائمة استبعاد مصطفي فتحي بعدم الإعلان عن انتقاله لصفوف التعاون السعودي لمدة 3 سنوات مقابل مليون دولار، فيما يستمر غياب شيكابالا وطارق حامد وعمر السعيد لعدم الجاهزية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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