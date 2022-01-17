شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مصطفى فتحى واستمرار غياب شيكابالا وحامد عن قائمة الزمالك أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة مباراة فاركو المقرر لها غدا الثلاثاء بكأس الرابطة.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - عبدالله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - حمدي علاء - محمد حسام بيسو - يوسف إبراهيم"أوباما" - إسلام جابر- محمد أوناجم- سيف جعفر - ماجد هاني - سيد محمد عبدالله - رزاق سيسيه

خط الهجوم: يوسف أسامة - حسام أشرف

وشهدت القائمة استبعاد مصطفي فتحي بعدم الإعلان عن انتقاله لصفوف التعاون السعودي لمدة 3 سنوات مقابل مليون دولار، فيما يستمر غياب شيكابالا وطارق حامد وعمر السعيد لعدم الجاهزية.