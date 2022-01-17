شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوجوه الجديدة فى الزمالك بكأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إعلان مسئولى الزمالك قائمة الفريق استعدادا للمشاركة فى منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير.

وضمت القائمة عدداً من اللاعبين من خارج الفريق الأبيض ممن تم الاتفاق معهم على الاستعانة بهم فى البطولة، مثل توني روتين، ديواريك سبنسر محترف الاتصالات، وإيك ديوجو، بالإضافة إلى عمر عبادة لاعب المنستيرى التونسى، وكذلك أحمد عزب لاعب سموحة، والمقرر أن يكون صفقة دائمة للفريق، وليس فى البطولة فقط.

ومن المنتظر الاكتفاء بثلاثة فقط من الرباعى خاصة أن الفريق يضم بين صفوفه الأمريكي إدجار سوسا، ووفقا للوائح البطولة فيسمح بتواجد 4 محترفين فقط .

وتضم قائمة الزمالك التي تم الإعلان عنها كلا من: آدهم عصام - أحمد حاتم - عمر عبادة - عمر هشام - إسلام سالم - إدجار سوسا - أحمد عزب - معاذ أيمن - أنس أسامة - مصطفي مكاوي - حازم المشد - أحمد ياسر- أحمد أسامة - توني روتين - ديواريك سبنسر - إيك ديوجو.