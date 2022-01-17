شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. شيماء عاطف بطلة المصارعة: نفسى أكون دكتورة أطفال ولو حد عاكسنى بتخانق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب شيماء عاطف لاعبة المصارعة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى وبطلة الجمهورية وأفريقيا.



شيماء عاطف

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

قراءة القصص.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة

من نجمك المفضل؟

محمد صلاح

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

دكتورة اطفال

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

بتخانق معاهم.



اللاعبة مع مدربها

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

منى زكى

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية

وظيفة ثانية

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه

هسيبه هو ، عشان احقق اهدافى و احلامى فى المصارعة